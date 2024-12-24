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Путин включил в состав Госсовета четырех врио губернаторов

Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех областей
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета временно исполняющих обязанности губернаторов четырех областей. Решение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о врио губернатора Тамбовской области Евгении Первышове, Ростовской области Юрии Слюсаре, Курской области Александре Хинштейне и Еврейской автономной области Марии Костюк.

Кроме того, из состава Госсовета исключены экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев, экс-глава Тамбовской области Максим Егоров, бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и бывший глава Коми Владимир Уйба.

20 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Москве на заседании Госсовета и отправится в сторону обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Рыльска.

Ранее Путин принял участие в открытии новой трассы к Крымскому мосту.

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