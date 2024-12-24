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Зеленский пригласил в Киев президента Анголы

Зеленский пригласил в Киев президента Анголы Лоренса
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что созвонился с президентом Анголы Жуау Лоренсу и пригласил его в Киев.

«Единство и поддержка Африки важны для восстановления мира», — написал он.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой. Среди направлений улучшения отношений украинский лидер назвал продовольственную безопасность, создание зерновых хабов и сельское хозяйство.

Зеленский утверждает, что лидер Анголы принял его приглашение посетить Киев.

До этого Зеленский на своей странице в социальной сети Х заявил, что Киев предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо компенсацию за прекращение транзита российского газа в республику.

20 декабря Фицо заявил, что президент Украины в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что ответил Зеленскому отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

Ранее на Украине предложили Маску отправить Зеленского на Марс.

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