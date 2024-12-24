Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»

Политолог Гвритишвили: Зурабишвили не сможет свергнуть грузинскую мечту
close
Mindaugas Kulbis/AP

Политолог Игорь Гвритишвили в интервью газете «Взгляд» прокомментировал угрозы грузинского лидера Саломе Зурабишвили свергнуть правящую в республике партию «Грузинская мечта». По мнению эксперта, у нынешнего президента Грузии нет опоры на серьезные политические силы, поэтому такие заявления не следует воспринимать всерьез.

«Судя по заявлениям победившей партии и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, он твердо намерен провести 29 декабря инаугурацию нового президента и вывести, как он сказал, под «белы ручки» Зурабишвили из дворца. Там, кстати, отключили свет и газ, и он стал временно непригодным для проживания», — рассказал Гвритишвили.

Он добавил, что Западу все равно, кто будет у власти, для них важно, чтобы Грузия присоединилась к антироссийским санкциям.

Накануне Зурабишвили пригрозила «падением режима» «Грузинской мечты», если она не назначит новые парламентские выборы.

Незадолго до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее президент Грузии заявила о намерении создать совет для подготовки к новым выборам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами