Политолог оценил угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»

Политолог Игорь Гвритишвили в интервью газете «Взгляд» прокомментировал угрозы грузинского лидера Саломе Зурабишвили свергнуть правящую в республике партию «Грузинская мечта». По мнению эксперта, у нынешнего президента Грузии нет опоры на серьезные политические силы, поэтому такие заявления не следует воспринимать всерьез.

«Судя по заявлениям победившей партии и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, он твердо намерен провести 29 декабря инаугурацию нового президента и вывести, как он сказал, под «белы ручки» Зурабишвили из дворца. Там, кстати, отключили свет и газ, и он стал временно непригодным для проживания», — рассказал Гвритишвили.

Он добавил, что Западу все равно, кто будет у власти, для них важно, чтобы Грузия присоединилась к антироссийским санкциям.

Накануне Зурабишвили пригрозила «падением режима» «Грузинской мечты», если она не назначит новые парламентские выборы.

Незадолго до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее президент Грузии заявила о намерении создать совет для подготовки к новым выборам.