Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покидать должность президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Саломе Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Об этом пишет грузинский портал Sova.

«Зурабишвили не осталось и недели на своей должности. Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря, но я уверяю вас, что произойдет не так уж много. <…> 29-го придется покинуть свой пост», — сказал Кобахидзе.

Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться – «за решеткой или на свободе». Премьер отметил, что у Зурабишвили «достаточно оснований не нарушать нормы уголовного кодекса».

До этого Саломе Зурабишвили, чей президентский срок истекает 29 декабря, заявила, что не желает становиться политиком в изгнании, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. По словам Зурабишвили, у нее нет намерений покидать Грузию. Она добавила, что ей «нужна поддержка сейчас».

Ранее Британия ввела санкции против правоохранителей Грузии за разгон протестующих.