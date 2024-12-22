Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покидать должность президента

Премьер Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покидать должность
close
Julien de Rosa/AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Саломе Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Об этом пишет грузинский портал Sova.

«Зурабишвили не осталось и недели на своей должности. Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря, но я уверяю вас, что произойдет не так уж много. <…> 29-го придется покинуть свой пост», — сказал Кобахидзе.

Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться – «за решеткой или на свободе». Премьер отметил, что у Зурабишвили «достаточно оснований не нарушать нормы уголовного кодекса».

До этого Саломе Зурабишвили, чей президентский срок истекает 29 декабря, заявила, что не желает становиться политиком в изгнании, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. По словам Зурабишвили, у нее нет намерений покидать Грузию. Она добавила, что ей «нужна поддержка сейчас».

Ранее Британия ввела санкции против правоохранителей Грузии за разгон протестующих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами