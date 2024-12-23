Президент Грузии намерена создать совет для подготовки к новым выборам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о создании под ее руководством совета для организации повторных выборов в парламент. Ее цитирует «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

«После встречи с оппозиционными партиями готовится документ, который опишет все те условия, которые минимально необходимы для проведения в скором времени новых выборов», – сказала она в видеообращении.

По ее словам, она останется президентом и после 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили в свою очередь ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов, которые, по ее мнению, являются единственным способом выхода из политического кризиса.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии.