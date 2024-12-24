Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента Молдавии. Трансляцию церемонии инаугурации вел телеканал Moldova 1.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека...» — зачитала текст присяги Санду.

После того, как молдавский президент закончила приносить присягу, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила об официальном вступлении Санду в должность главы государства.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

В ноябре депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на выборах президента Молдавии фактически произошел государственный переворот.

Ранее сообщалось, что Гагаузия не признала Санду президентом Молдавии.