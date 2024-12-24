Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду вступила в полномочия президента Молдавии
close
Liesa Johannssen/Reuters

Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента Молдавии. Трансляцию церемонии инаугурации вел телеканал Moldova 1.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека...» — зачитала текст присяги Санду.

После того, как молдавский президент закончила приносить присягу, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила об официальном вступлении Санду в должность главы государства.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

В ноябре депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на выборах президента Молдавии фактически произошел государственный переворот.

Ранее сообщалось, что Гагаузия не признала Санду президентом Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами