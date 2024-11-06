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В Госдуме назвали итоги выборов в Молдавии госпереворотом

Депутат Шеремет заявил, что на выборах в Молдавии произошел госпереворот

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Vladislav Culiomza/Reuters

На выборах президента Молдавии фактически произошел государственный переворот. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у [президента Молдавии Майи] Санду не больше, чем у просроченного президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал депутат.

Шеремет добавил, что по итогам выборов Молдавия фактически лишилась суверенитета и государственности. По его словам, в текущих обстоятельствах нельзя признавать Санду главой государства.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Молдавии президентские выборы, заявил, что Майю Санду нельзя назвать президентом этой страны, поскольку многие граждане за нее не голосовали.

Ранее в Совфеде рассказали, к чему приведет победа Санду на выборах президента Молдавии.

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Выборы в Молдавии
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