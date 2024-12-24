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Кремль назвал большим масштаб экологической катастрофы в Черном море

Песков: масштаб экологической катастрофы в Черном море большой, потребуются допресурсы
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Алексей Майшев/РИА Новости

Масштаб экологической катастрофы в Черном море большой, потребуются дополнительные ресурсы для ее ликвидации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», — сказал он.

Введение режима федерального ЧС пока не планируется, отметил Песков.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

22 декабря в МЧС России сообщали, что на сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

В Минприроды рассказали, что сильнее всего от разлива нефтепродуктов пострадал грунт «Белого пляжа» Анапы. В настоящее время он содержит от 10 до 15% мазута.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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