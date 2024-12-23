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В Минприроды назвали степень загрязнения мазутом «Белого пляжа» Анапы

Министр Козлов: грунт наиболее пострадавшего пляжа Анапы содержит до 15% мазута
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Алексей Майшев/РИА Новости

Грунт «Белого пляжа» Анапы, который сильнее всего пострадал от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, содержит от 10 до 15 процентов мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Данные приводятся по итогам инспектирования министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым пляжей Анапы, пострадавших от выброса мазута. Уточняется, что на «Белый пляж» в районе Джеметинского проезда пришелся основной удар — там наблюдается значительнее загрязнение береговой линии.

Губернатор Кондратьев заявил о необходимости выработать решение, которое позволит остановить выброс нефтепродуктов из танкеров, чтобы их не выносило на берег.

Незадолго до этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в трех локациях Анапы в районе Керченского пролива обнаружены в повторные выбросы нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239, которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

22 декабря в МЧС России сообщали, что на сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал экологической бедой утечку топлива в Черном море.

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