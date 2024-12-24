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Политолог: на Ближнем Востоке вырисовываются два центра силы

Политолог Каргин: Турция и Израиль стали центрами силы на Ближнем Востоке
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Shutterstock

На Ближнем Востоке вырисовываются два крупных центра силы — это Израиль и Турция, и столкновение между ними в том или ином виде неизбежно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Каргин.

У каждой из сторон, по его словам, есть свои преимущества. К примеру, Турция резко усилилась, втянув в зону своего влияния Сирию.

«Главный козырь Израиля — это фактор [избранного президента США Дональда] Трампа, который возвращается в Белый дом. То есть Тель-Авив получает важное преимущество. И я думаю, что это открывает перед израильтянами довольно большие перспективы», — отметил эксперт.

Что касается России, ее интерес в том, чтобы сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке и иметь разные точки опоры в регионе, добавил Каргин.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в турецкие провинции.

Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими территориями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять провинций, ныне включающие указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Ранее сообщалось, что Турция и США разработают совместный план по Ближнему Востоку.

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