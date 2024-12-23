Турция и США разработают совместный план по Ближнему Востоку

Ekonomim: Турция будет составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку

Турция будет вести переговоры и составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.

В материале отмечается, что до недавнего времени власти Турции действовали сразу с несколькими странами в регионе.

«Однако теперь возникла ситуация совместных планов или расчетов с США. <...> Несомненно, процессы будут иногда блокироваться. Но в целом почва для совместных действий не будет нарушена», — прогнозирует автор.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции.

Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять территорий, которые ныне включают указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Накануне в конгрессе США представили двухпартийный законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за ее военных операций в Сирии.

Ранее Турцию заподозрили в подготовке к «широкомасштабному вторжению» в Сирию.