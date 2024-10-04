Вирусолог оценила вероятность эпидемии из-за вируса Марбург

Вирус Марбург представляет большую опасность для людей, так как имеет высокий процент смертности. Однако вероятность того, что он приведет к мировой эпидемии, по мнению доктора биологических наук, профессора, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольги Карповой, невелика. Санитарный контроль и контроль миграции людей этому помешает, объяснила она в беседе с RT.

Марбург входит в одну группу вирусов с Эболой и также не имеет ни лечения, ни вакцин. Вспышки заболеваемости неоднократно фиксировались, но оставались локальными, объяснила Карпова. Если Эбола фиксировалась в основном в Африке, то Марбург – в Центральной Европе.

Распространяться вирус не будет, так как в странах, где выявляется, высокий уровень медицины и санитарного контроля, неоднократно позволявший побороть очередную вспышку, считает врач. Она также добавила, что сегодня ведется тщательный контроль за миграцией людей из эндемичных регионов.

«Вероятность того, что это всё превратится в какую-то всемирную эпидемию... на данный момент верится с трудом. Я думаю, что все-таки все будет локализовано», — подчеркнула вирусолог.

Напомним, ВОЗ до этого заявила, что после подтверждения в Руанде первых случаев заболевания, миру угрожает эпидемия вируса Марбург. По данным организации, текущая вспышка является четвертой по величине из всех зарегистрированных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности завоза на территорию вируса Марбург, однако заверила, что его распространения в стране точно не будет. Она подчеркнула, что ведомство делает все, чтобы это предотвратить.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от вируса Марбург.