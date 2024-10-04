Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами не исключила возможности завоза на территорию вируса Марбург, однако заверила, что его распространения в стране точно не будет. Ее слова передает «Интерфакс».

«Завоз, безусловно, всегда может произойти любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось», — сказала она.

До этого вирусолог, академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом Центрального НИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук Вадим Покровский рассказал, что россияне не заразятся лихорадкой Марбург через африканский кофе и другие товары из Африки.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле ведомства, которое обладает тест-системой на вирус. Роспотребнадзор проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

В ведомстве рассказали, что в пунктах пропуска через границу с помощью АИС «Периметр» специалисты выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в РАН рассказали, как можно заразиться лихорадкой Марбург.