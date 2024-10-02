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ВОЗ сообщила о риске очередной мировой эпидемии

ВОЗ: миру угрожает эпидемия вируса Марбург

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Russell Regnery, Ph.D/CDC

После подтверждения в Руанде первых случаев заболевания, миру угрожает эпидемия вируса Марбург. Об этом утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которую цитирует радио NPR.

Вирус, находящийся в том же «семействе», что Эбола, может развить у человека сильнейшую геморрагическую лихорадку.

«С учетом более чем 27 случаев заболевания и девяти смертельных исходов, эта вспышка является четвертой по величине из всех зарегистрированных. Всемирная организация здравоохранения оценила «риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — сообщили в ВОЗ.

На данный момент известно, что большинство случаев заболевания подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали, столице Руанды. Инфицирование вирусом Марбург является летальным в 88% случаев.

До этого в Гамбурге перекрыли вокзал из-за паники вокруг опасного вируса из Руанды.

Ранее россиянам посоветовали «не тащить в рот экзотику» в путешествиях по странам.

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