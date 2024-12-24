В США призвали Россию назначить своего спецпосланника по Украине

России стоит назначить своего спецпосланника по вопросам урегулирования на Украине, чтобы укрепить связи Москвы и Вашингтона по потенциальному решению кризиса. Об этом пишет бывший сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап в статье для Foreign Affairs.

«Назначение Трампом (Кита. – Прим. ред.) Келлога специальным посланником по военным вопросам представляет собой значительную возможность… на данный момент ни у кого в Кремле, похоже, нет полномочий вести переговоры по этим вопросам», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, США могут «уговорить» президента России Владимира Путина «назначить российского коллегу» Келлогу.

23 декабря Келлог заявлял, что Трамп планирует установление устойчивого и справедливого мирного разрешения конфликта на Украине.

Спецпосланник заявил, что не стоит «забегать вперед Трампа», озвучивая какие-либо планы по урегулированию конфликта, поскольку у избранного президента есть свои мысли на этот счет.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может закончить конфликт на Украине.