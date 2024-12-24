Трансляцию «Итогов года» с Путиным посмотрело рекордное число россиян

Трансляцию «Итогов года с Владимиром Путиным» 19 декабря в прямом эфире в среднем посмотрели 17 млн россиян старше четырех лет, что стало рекордным показателем за последние три года. Такие данные по запросу «Ведомостей» представила исследовательская компания Mediascope.

Телеаудитория прошлогодней прямой линии с президентом РФ составила 16,3 млн россиян. Трансляция 2024 года установила рекорды по рейтингу (процент смотревших событие зрителей от всего населения в указанной аудитории) и доле (процент россиян, выбравших эту передачу, среди всех находившихся у телевизора в момент эфира).

Рейтинг трансляции составил 12,5%, а доля – 63,4%. Для сравнения, в 2023 году эти показатели были ниже: рейтинг достиг 11,9%, а доля – 59,4%.

19 декабря в Москве в Гостином дворе прошли «Итоги года с Владимиром Путиным» — формат, который объединил прямую линию и большую пресс-конференцию. За 4 часа 27 минут президент ответил на 74 вопроса от журналистов и граждан. Модераторами мероприятия выступили военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Наибольшее внимание было уделено социальной сфере и международным отношениям, а также специальной военной операции (СВО) на Украине. Путин отвечал на вопросы об «Орешнике», ситуации в Сирии, российской экономике и демографии, трудовых мигрантах, замедлении YouTube, а также рассказал, с кем бы он захотел выпить чашку чая, что в нем изменилось из-за СВО и что для него значит Россия. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Британии оценили пресс-конференцию Путина.