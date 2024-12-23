Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Фицо

Встреча российского лидера Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо была обстоятельной, состоялся важный разговор об энергетике и инициативах вокруг ситуации на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер», — заявил он.

По словам Ушакова, представители стран остались удовлетворены результатами переговоров. Он добавил, что визит премьера Словакии в Москву был связан со словами украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Ушаков подчеркнул, что Фицо показал себя самостоятельным и думающим политиком, который ставит во главу угла интересы своей страны.

22 декабря президент РФ и глава словацкого правительства провели переговоры в Кремле.

После завершения встречи Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее визит Фицо в Россию назвали горькой пилюлей для Украины.