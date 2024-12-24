Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС признали сближение различных политических сил с Россией

El Pais: ЕС встревожен сближением европейских политических сил с Россией
close
Global Look Press

В ЕС обеспокоены укреплением связей с Россией различных европейских политических сил. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Когда наступит дипломатический диалог (по Украине. – Прим. ред.), могут появиться внутренние голоса (в ЕС. – Прим. ред.), выступающие за восстановление отношений с Россией», — приводит издание слова источника.

В материале газеты говорится о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле этого года, поездке премьера Словакии Роберта Фицо в российскую столицу и продвижении ряда партий, которые выступают на позициях евроскептицизма. El Pais пишет, что активизация связей некоторых лидеров в ЕС происходит на фоне приближающейся инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Все это тревожит Евросоюз, отмечает издание.

До этого американская газета The New York Times писала, что визит Фицо в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировали крах политики изоляции Запада России.

Ранее эксперт рассказал, что Фицо мог предложить Путину в ходе визита в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами