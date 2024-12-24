В ЕС признали сближение различных политических сил с Россией

В ЕС обеспокоены укреплением связей с Россией различных европейских политических сил. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Когда наступит дипломатический диалог (по Украине. – Прим. ред.), могут появиться внутренние голоса (в ЕС. – Прим. ред.), выступающие за восстановление отношений с Россией», — приводит издание слова источника.

В материале газеты говорится о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле этого года, поездке премьера Словакии Роберта Фицо в российскую столицу и продвижении ряда партий, которые выступают на позициях евроскептицизма. El Pais пишет, что активизация связей некоторых лидеров в ЕС происходит на фоне приближающейся инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Все это тревожит Евросоюз, отмечает издание.

До этого американская газета The New York Times писала, что визит Фицо в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировали крах политики изоляции Запада России.

Ранее эксперт рассказал, что Фицо мог предложить Путину в ходе визита в Москву.