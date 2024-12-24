Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не смогли назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Песков: точной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет
close
Максим Блинов/РИА Новости

Точной даты послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты», — сказал представитель Кремля.

В ноябре Песков говорил, что Путин может выступить перед парламентом в конце февраля или весной 2025 года, однако подготовка к посланию началась заблаговременно.

Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года.

В 2019 году в послании Федеральному собранию Путин заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

Ранее в Госдуму внесли законопроект о продлении программы материнского капитала, разработанный в рамках исполнения поручения Путина, озвученного в послании к Федеральному собранию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами