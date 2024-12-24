В Кремле не смогли назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Точной даты послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты», — сказал представитель Кремля.

В ноябре Песков говорил, что Путин может выступить перед парламентом в конце февраля или весной 2025 года, однако подготовка к посланию началась заблаговременно.

Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года.

В 2019 году в послании Федеральному собранию Путин заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

Ранее в Госдуму внесли законопроект о продлении программы материнского капитала, разработанный в рамках исполнения поручения Путина, озвученного в послании к Федеральному собранию.