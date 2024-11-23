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Песков назвал примерные сроки выступления Путина перед парламентом

Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в феврале или весной

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Максим Блинов/РИА Новости

Послание президента России Федеральному собранию уже готовится, выступление запланировано на конец февраля или весну. Об этом сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, подготовку начали заблаговременно, этот процесс растянут во времени. При этом пока нет точных дат, но послание точно не будет оглашено до конца 2024 года, уточнил Песков.

Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года.

В 2019 году в послании Федеральному собранию Путин заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

Ранее Песков рассказал, почему РФ не предупреждала об использовании ракеты «Орешник».

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