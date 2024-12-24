На Украине заявили, что Киев попросили «не злить» Трампа

Правительству Украины запретили критиковать любые заявления избранного президента США Дональда Трампа, которые он сделает в адрес Киева или украинского конфликта. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится <…>. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит», — сказал источник.

По данным издания, Трампа хотят взять под контроль, чтобы не допустить изменения политики США по ключевым направлениям.

Накануне назначенный Трампом спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг заявил, что избранный президент США планирует установление устойчивого и справедливого мирного разрешения украинского конфликта. Он подчеркнул, что не стоит «забегать вперед республиканца», озвучивая какие-либо планы по урегулированию ситуации.

Ранее в России рассказали, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву.