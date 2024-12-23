Словацкий евродепутат Любош Блага назвал визит премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву пощечиной украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Блага отметил, что Россия не является врагом Словакии и не находится с ней в состоянии войны. Депутат подчеркнул, что большинство словацкого народа испытывает к России сильные симпатии.

По словам Благи, Фицо против воли «подстрекателей войны в Брюсселе» борется за национальные интересы своей страны и демонстрирует всему миру, что словаки являются гордым и мудрым народом, не боящимся идти своей дорогой.

22 декабря Фицо заявил, что его визит в Россию является реакцией на слова Зеленского о прекращении транзита газа через территорию Украины.

В тот же день в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Это первая личная встреча лидера РФ с премьером Словакии с 2016 года.

Ранее депутат Рады назвал позором на весь мир попытку Зеленского подкупить Фицо.