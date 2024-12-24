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Дуда оценил идею повторных выборов в Грузии

Дуда назвал лучшим выходом проведение повторных выборов в Грузии
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Jakub Porzycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею проведения повторных парламентских выборов в Грузии с соблюдением рекомендаций ОБСЕ. Об этом польский лидер сообщил в социальной сети X.

«Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ являются выходом из нынешнего кризиса», — написал глава государства по итогам телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

22 декабря Зурабишвили заявила, что дает властям неделю на то, чтобы они назначили новые парламентские выборы. Она пообещала, что 23 декабря запишет видеообращение с подробностями для граждан и объяснила, что сейчас не может выступить из-за технических неполадок на сцене.

В этот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии.

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