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Президент Грузии дала властям неделю на назначение новых парламентских выборов

Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых выборов в парламент
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Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на митинге, что дает властям неделю на то, чтобы они назначили новые парламентские выборы. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Она пообещала, что 23 декабря запишет видеообращение с подробностями для граждан и объяснила, что сейчас не может выступить из-за технических неполадок на сцене.

«Мне пообещали, что я скоро буду за решеткой, но мы ведь не боимся», — успела сказать Зурабишвили до того, как у нее отключился микрофон.

Президент отметила, что ее выступление пытаются сорвать.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

До этого Зурабишвили заявила, что не желает становиться политиком в изгнании, как белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. По словам президента, у нее нет намерений покидать Грузию. Она добавила, что ей «нужна поддержка сейчас».

Ранее Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря.

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