Президент Грузии дала властям неделю на назначение новых парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на митинге, что дает властям неделю на то, чтобы они назначили новые парламентские выборы. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Она пообещала, что 23 декабря запишет видеообращение с подробностями для граждан и объяснила, что сейчас не может выступить из-за технических неполадок на сцене.

«Мне пообещали, что я скоро буду за решеткой, но мы ведь не боимся», — успела сказать Зурабишвили до того, как у нее отключился микрофон.

Президент отметила, что ее выступление пытаются сорвать.

22 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой в случае, если она откажется покидать должность 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий. Он призвал дождаться и посмотреть, где она захочет оказаться — «за решеткой или на свободе».

До этого Зурабишвили заявила, что не желает становиться политиком в изгнании, как белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. По словам президента, у нее нет намерений покидать Грузию. Она добавила, что ей «нужна поддержка сейчас».

Ранее Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря.