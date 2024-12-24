Эксперт назвал заявление Трампа о Панамском канале дипломатической ошибкой

Слова будущего президента США Дональда Трампа о том, что Панамский канал должен стать собственностью Вашингтона, являются дипломатической ошибкой. Об этом сообщил кубинский эксперт по международным отношениям Артуро Лопес Леви в беседе с РИА Новости.

«Это дипломатическая неудача <…> Послание, которое направляется региону, контрпродуктивно», — отметил он.

При этом Леви не исключил, что заявление Трампа является «репетицией», чтобы оценить реакцию, а не желанием пересмотреть договоры. По мнению аналитика, подобное заявление — это не то, что ждут избиратели от президента, который говорит, что хочет сделать свою страну великой.

«Это возможно сделать, если сосредоточиться на решении (внутренних) проблем, чего хотят многие американцы», — добавил Леви.

22 декабря Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала. Он намекнул, что поборется за канал.

Позже президент страны Хосе Рауль Мулино отреагировал на заявление будущего президента США. Он подчеркнул, что судоходный канал не станет собственностью Вашингтона, поскольку принадлежит Панаме на основании договора от 1977 года.

Ранее Трамп заявил о правах США на Гренландию.