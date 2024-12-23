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Британский аналитик обвинил Европу в попытке удержать США в конфликте на Украине

Аналитик Меркурис заявил, что Европа пытается удержать США на Украине
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Global Look Press

Европа пытается удержать США в конфликте на Украине, чтобы затянуть боевые действия. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Они (страны ЕС. — «Газета.Ru») пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от [избранного президента США Дональда] Трампа к [российскому лидеру Владимиру] Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — сказал эксперт.

Утром 23 декабря Меркурис заявил, что только прямое участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине сможет повлиять на ситуацию на поле боя на Украине и изменить баланс сил на фронте. При этом, как подчеркнул аналитик, с политической точки зрения для Вашингтона нет никакого смысла дальше втягиваться в конфликт, который проигран Киевом.

22 декабря британский аналитик рассказал, что Трамп заставил европейских политиков признать проигрыш Украины в вооруженном противостоянии с РФ.

Ранее в Британии заявили, что окончание конфликта на Украине близко.

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