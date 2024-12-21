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В Британии заявили, что окончание конфликта на Украине близко

Британский аналитик Меркурис: украинский конфликт близится к завершению
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Конфликт на Украине близится к завершению на фоне продвижения российской армии на ряде направлений, в частности, на красноармейском направлении фронта. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Как подчеркнул британский военный аналитик, окончание конфликта на Украине «в военном смысле» уже близко.

«Оперативный кризис украинской армии в Покровске (Красноармейске — прим. ред. заметно усугубляется», — отметил Меркурис.

По его словам, российские вооруженные силы уверенно сокрушают оборону противника.

До этого минобороны РФ сообщало, что трассы, которые напрямую ведут из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск (украинское название — Днепр), находятся под огневым контролем российских войск. Также под артиллерийскими ударами находятся пути подъезда к Красноармейску с севера.

Ранее стало известно, какой приказ получила группировка ВСУ в Курахово.

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