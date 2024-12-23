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В Британии нашли верный способ изменить баланс сил на Украине

Аналитик Меркурис: изменить баланс сил на Украине могут только США
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Tobias SCHWARZ/Reuters

Лишь прямое участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине сможет повлиять на ситуацию на поле боя на Украине и изменить баланс сил на фронте. Об этом в своем блоге заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Единственный способ изменить военный баланс в конфликте — это если Соединенные Штаты, не европейцы, а именно Соединенные Штаты примут прямое участие в боевых действиях на стороне Украины», — подчеркнул он.

При этом, как подчеркнул военный аналитик, с политической точки зрения для Соединенных Штатов нет никакого смысла дальше втягиваться в конфликт, который проигран Киевом.

До этого немецкий политолог Кристоф Херстель заявлял, что на Украине наступил коллапс, к которому привела ужесточенная мобилизация, связанная с ростом случаев коррупции в стране.

По словам эксперта, против коррупции, которая есть на Украине, невозможно бороться.

Ранее Орбан заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась.

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