В Кремле рассказали, какие страны станут партнерами БРИКС с 1 января

Россия получила подтверждения от ряда стран о готовности стать партнерами БРИКС, и этот статус будет присвоен с 1 января. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

По его словам, одним из значимых итогов саммита в Казани стало учреждение категории стран — партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Эти государства уже получили соответствующие приглашения. На данный момент подтверждение о готовности к партнерству с БРИКС поступило из Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

Ушаков отметил, что с 1 января 2025 года эти страны официально получат статус партнеров БРИКС. Также он добавил, что в ближайшее время ожидаются ответы от еще четырех стран, которым были направлены приглашения. В Кремле упомянули, что Эритрея также проявляет интерес к сотрудничеству с БРИКС.

При этом, по словам Ушакова, Саудовская Аравия получила приглашение на вступление в БРИКС, но не спешит принимать решение о членстве в объединении.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября 2024 года в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее в России рассказали о давлении США на страны, приглашенные на саммит БРИКС в Казани.