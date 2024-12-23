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В Кремле сообщили о паузе Саудовской Аравии в вопросе вступления в БРИКС

Помощник президента РФ Ушаков: Саудовская Аравия взяла паузу с решением по БРИКС
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Алексей Даничев/РИА Новости

Саудовская Аравия получила приглашение на вступление в БРИКС, но не спешит принимать решение о членстве в объединении. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, [они] взяли на этот счет паузу», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что Соединенные Штаты оказывали давление на ряд стран, приглашенных на саммит БРИКС в Казани, чтобы не допустить их участия.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на саммите БРИКС в Казани Саудовскую Аравию представляет министр иностранных дел Фейсал бин Фархан. По словам представителя Кремля, приезд в Казань главы МИД королевства красноречиво говорит об отношениях Москвы и Эр-Рияда.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября 2024 года в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины.

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