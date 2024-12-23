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В России рассказали о давлении США на страны, приглашенные на саммит БРИКС в Казани

Ушаков: США выкручивали руки некоторым приглашенным на саммит БРИКС
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Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Соединенные Штаты оказывали давление на ряд стран, приглашенных на саммит БРИКС в Казани, чтобы не допустить их участия. В 2024 году Россия будет председательствовать в организации, и саммит прошёл в конце октября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

«Ключевым событием нашего председательства стал саммит в Казани, который без преувеличения можно назвать одним из самых значимых мероприятий международной повестки этого года. В рамках формата БРИКС+ участие приняли 41 иностранная делегация, включая 35 государств и шесть глав международных организаций», — отметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что на саммите были представлены 22 иностранные страны на высшем уровне.

«Такое значительное количество участников наглядно демонстрирует живой интерес стран Глобального Юга и Востока к сотрудничеству в рамках БРИКС. Объединение, как заявляли участники саммита в Казани, становится важным элементом формирующегося многополярного миропорядка и реальной силой для защиты интересов государств этих регионов», — добавил он.

Ушаков также отметил рост интереса БРИКС к вопросам экономики, финансов, климатическим вызовам, а также продовольственной и энергетической безопасности.

«Семинар прошел в условиях давления со стороны США и их союзников. Некоторым приглашенным странам в Казань буквально выкручивали руки, делали все, чтобы не допустить их участия в нашем мероприятии. И именно поэтому результаты саммита в Казани становятся особенно значимыми», — заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина нанесла удар по Казани из-за саммита БРИКС.

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