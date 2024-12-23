Мишустин призвал вести борьбу со злоупотреблениями при повышении цен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил участников рынка об административной и уголовной ответственности за злоупотребления при повышении цен. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в условиях рыночной экономики любой бизнес преследует цель получения прибыли, однако она не должна достигаться за счет вреда людям.

«Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо с этим бороться... Значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба, а в особых случаях — Генеральная прокуратура», — сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

В конце ноября председатель правительства РФ разрешил регионам заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие.

До этого Мишустин заявил, что рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил 4%. По его словам, подобное произошло несмотря на беспрецедентное давление в этом году. В ряде случаев по динамике рост ВВП России значительно превзошел тех, кто вводил санкционные меры против Москвы, отметил Мишустин. Он добавил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.

Ранее Мишустин призвал тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке РФ.