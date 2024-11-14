Премьер-министр призвал тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке РФ

Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По словам премьера, от динамики цен зависит уровень реальных доходов россиян.

12 ноября Мишустин заявил, что рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил 4%. По его словам, подобное произошло, несмотря на беспрецедентное давление в этом году. В ряде случаев по динамике рост ВВП России значительно превзошел тех, кто вводил санкционные меры против Москвы, отметил Мишустин. Он добавил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.

До этого Мишустин сообщил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в стране. По его словам, России хватает зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла, часть этой продукции поставляется партнерам за рубеж. Премьер также отметил, что в стране заметно увеличились урожаи фруктов и овощей, в том числе картофеля.

Ранее в Кремле заявили о гигантском рывке экономики РФ с начала века.