В России утвердили перечень товаров для соглашений в целях стабилизации цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин позволил регионам заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Под исключение попадают продукты, цены на которые регулирует государство.

Отмечается, что соответствующее решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке страны и сохранить доступность востребованной продукции для российских граждан.

Прежде неограниченный перечень товаров для соглашений был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

До этого сообщалось, что Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу попросили проверить наценки на картофель в российских торговых сетях, напомнив, что этот товар отнесен к группе социально значимых. Согласно официальной информации Росстата, с начала 2024 года стоимость картофеля увеличилась на 74%.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте в РФ картофеля из дружественных государств.