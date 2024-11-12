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Мишустин рассказал о росте ВВП России за три квартала 2024 года

Мишустин:  рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил 4%

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Рост ВВП России за три квартала 2024 года превысил 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное произошло, несмотря на беспрецедентное давление в этом году. В ряде случаев по динамике рост ВВП России значительно превзошел тех, кто вводил санкционные меры против Москвы, добавил Мишустин.

Он отметил, что в ряде стран Европы речь идет практически о стагнации.

5 ноября в Минфине сообщили, что дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре составят порядка 105,1 млрд рублей. Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет примерно две трети. Ожидается, что в следующем году это значение снизится до 27%, а в 2027-м упадет до 23%.

Доходы от нефтегазового сектора играют ключевую роль в валютных поступлениях России. При падении мировых цен на энергоресурсы или сокращении их добычи приток валюты в РФ сократится, что негативно отразится на рубле.

Ранее в Кремле заявили о гигантском рывке экономики РФ с начала века.

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