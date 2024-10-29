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Саудовская Аравия готова стать посредником в переговорах России и Украины

Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины

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hapelinium/Shutterstock/FOTODOM

Саудовская Аравия готова стать посредником в переговорах России и Украины. Об этом ТАСС заявил посол в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

По его словам, Эр-Рияд поддерживает все решения, направленные на деэскалацию кризиса на Украине.

«Королевство готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», — сказал посол.

Он подчеркнул, что развитие отношений Саудовской Аравии с Россией будет способствовать миру и стабильности.

До этого в Госдуме заявляли, что для России приоритетной страной в качестве посредника является Китай, потому что другие страны будут пытаться получить политические дивиденды от своих услуг, в то время как Пекин будет действовать из соображений дружбы. В то же время там не исключили, что в качестве посредника может выступить одна из стран БРИКС.

Ранее стало известно, когда Украину могут склонить к переговорам с Россией.

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