Песков рассказал, кто представляет Саудовскую Аравию на саммите БРИКС в Казани

На саммите БРИКС в Казани Саудовскую Аравию представляет министр иностранных дел Фейсал бин Фархан. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По заявлению саудовской стороны, они присутствуют в качестве приглашенной стороны.

По словам Пескова, приезд в Казань главы МИД королевства красноречиво говорит об отношениях России и Саудовской Аравии.

22 октября президент России Владимир Путин анонсировал «важные решения» на саммите БРИКС в Казани. По его словам, они будут касаться дальнейшего развития объединения.

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

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Ранее в Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира.