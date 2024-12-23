Арестович назвал Залужного своим «проектом»

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович назвал назначение Валерия Залужного на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) своим «проектом». Его цитирует издание «Страна.ua».

Политик отметил, что лоббировал кандидатуру Залужного наедине с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой офиса президента Андреем Ермаком.

«Назначение Залужного главнокомандующим — это делал я, это был мой проект», — заявил он.

Арестович подчеркнул, что это был сложный процесс, который потребовал большое количество времени.

До этого сообщалось, что офис президента Украины пытается отговорить бывшего главкома ВСУ, посла страны в Лондоне Залужного от участия в будущих выборах главы государства.

Кроме того, благодаря исследованию центра «Социальный мониторинг» стало известно, что украинцы проявляют больше доверия к Залужному и начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), нежели к президенту Зеленскому.

Ранее на Украине предположили дальнейшую судьбу Зеленского и Ермака.