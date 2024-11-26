Украинцы проявляют больше доверия к послу страны в Великобритании Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), нежели к президенту Владимиру Зеленскому. Эти данные были опубликованы в статье ZN.UA, ссылающейся на исследование центра «Социальный мониторинг».

Согласно опросу, 72% респондентов доверяют Залужному, а Буданову — 55%. Уровень доверия к Зеленскому составляет 44%. Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский набрал 33% поддержки среди опрашиваемых.

14 ноября украинский депутат Александр Дубинский заявил, что среди кандидатов на пост президента Украины числятся мэр Киева Виталий Кличко, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а также сам украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что военнослужащие ВСУ специально ограждают президента Украины Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его.

Ранее эксперт заявил, что Зеленский сдаст всех своих покровителей в обмен на жизнь.