Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граждане Украины больше доверяют Залужному и Буданову, чем Зеленскому

ZN.UA: украинцы больше доверяют Залужному и Буданову, чем Зеленскому

close
Leah Millis/Reuters

Украинцы проявляют больше доверия к послу страны в Великобритании Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), нежели к президенту Владимиру Зеленскому. Эти данные были опубликованы в статье ZN.UA, ссылающейся на исследование центра «Социальный мониторинг».

Согласно опросу, 72% респондентов доверяют Залужному, а Буданову — 55%. Уровень доверия к Зеленскому составляет 44%. Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский набрал 33% поддержки среди опрашиваемых.

14 ноября украинский депутат Александр Дубинский заявил, что среди кандидатов на пост президента Украины числятся мэр Киева Виталий Кличко, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а также сам украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что военнослужащие ВСУ специально ограждают президента Украины Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его.

Ранее эксперт заявил, что Зеленский сдаст всех своих покровителей в обмен на жизнь.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами