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На Украине предположили дальнейшую судьбу Зеленского и Ермака

Депутат Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент отправят в Британию

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Global Look Press

Спецслужбы Великобритании в нужный момент вывезут президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что британцы забрали к себе послом бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, и также заберут Зеленского с Ермаком со всем награбленным, когда придет их черед.

Дубинский отметил, что не зря же Зеленского охраняет британский спецназ.

9 декабря политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что после Зеленского к власти в стране придет его абсолютный аналог, коим может стать Залужный, бывший украинский лидер Петр Порошенко или представитель оппозиции Валентин Наливайченко. По прогнозам эксперта, новый президент Украины придет к власти на лозунгах мира, но, оказавшись у руля, продолжит противостояние с Россией.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что Зеленский находится «под колпаком» британских спецслужб.

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