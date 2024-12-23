Ушаков заявил, что Россия проведет ряд визитов иностранных лидеров к Параду Победы

Российская сторона планирует провести ряд визитов лидеров иностранных государств в Москву в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, в предстоящем Параде Победы примут участие воинские контингенты некоторых иностранных государств.

«Конечно, если говорить про 2025 год, мы придаем большое значение 80-летию Победы. Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма и весьма представительным», — заявил Ушаков.

По словам помощника президента, некоторые представители стран уже заявили о готовности отправить в Москву своих представителей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства будет рад видеть всех, кто пожелает посетить Москву 9 мая.

14 декабря президент Сербии Александр Вучич сообщил о своем намерении вместе с премьер-министром Словакии посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2025 года.

Фицо счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.