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В Кремле прокомментировали желание Фицо посетить Москву в День Победы

Песков: Путин будет рад видеть Фицо и других лидеров в Москве в День Победы
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Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о желании премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что глава российского государства будет рад видеть всех, кто пожелает посетить Москву 9 мая.

«Президент будет рад видеть и Роберта Фицо, и других, кто готов разделить с нами память о Победе», — сказал он.

14 декабря президент Сербии Александр Вучич сообщил о своем намерении вместе с премьер-министром Словакии посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2025 года.

Фицо счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого словацкий премьер заявил о решающем вкладе Советского Союза в победу во Второй мировой войне.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.

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