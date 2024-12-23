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Посольство РФ в Иране опровергло данные о возведении оборонительного укрепления

В посольстве РФ в Иране опровергли данные о возведении оборонительных сооружений
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Shutterstock/FOTODOM

Посольство РФ в Иране опровергло информацию о возведении вокруг здания стены для оборонительного укрепления. Об этом говорится в заявлении диппредставительства России в Telegram-канале.

«Посольство просто выравнивает уровень забора на том участке, где его высота низкая. Работы носят плановый характер», — заявили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что информация о строительстве оборонительных сооружений, появившаяся в ряде иранских СМИ, не соответствует действительности.

В понедельник российская делегация во главе с вице-премьерами РФ Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым прибыла в Тегеран.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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