Посольство РФ в Иране опровергло данные о возведении оборонительного укрепления

Посольство РФ в Иране опровергло информацию о возведении вокруг здания стены для оборонительного укрепления. Об этом говорится в заявлении диппредставительства России в Telegram-канале.
«Посольство просто выравнивает уровень забора на том участке, где его высота низкая. Работы носят плановый характер», — заявили в посольстве.
В посольстве подчеркнули, что информация о строительстве оборонительных сооружений, появившаяся в ряде иранских СМИ, не соответствует действительности.
В понедельник российская делегация во главе с вице-премьерами РФ Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым прибыла в Тегеран.
Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.
Ранее Путин назвал Иран союзником России.