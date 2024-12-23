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Делегация РФ прибыла в Иран для встречи с президентом Пезешкианом

ТАСС: вице-премьеры РФ Савельев и Оверчук прибыли в Тегеран
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Shutterstock

Вице-премьеры России Виталий Савельев и Алексей Оверчук приехали в Тегеран в рамках совместной рабочей поездки. Об этом сообщает ТАСС.

Программа визита предусматривает встречу вице-премьеров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Кроме того, в рамках поездки запланированы встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.

До этого в пресс-службе российского МИД сообщили, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях между Москвой и Тегераном. По данным ведомства, представители поднимут вопросы взаимодействия в сфере транспорта и энергетики.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.

Ранее в Иране анонсировали встречу по Сирии в Дохе с участием России.

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