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Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

Президент Грузии Зурабишвили отказалась сдавать мандат после 29 декабря

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Julien de Rosa/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь отказалась сдавать мандат после истечения срока ее полномочий 29 декабря. Ее интервью опубликовала швейцарская газета Temps.

Она заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала Евросоюз поддержать протесты оппозиции. По словам Зурабишвили, она больше не контактирует с правящей партией «Грузинская мечта».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее в Европе назвали Зурабишвили бывшим президентом Грузии.

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