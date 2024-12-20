Премьер Грузии заявил о готовности обсуждать закон об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти страны готовы сотрудничать с Советом Европы и обсуждать закон об иностранных агентах. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы рассуждали в связи с законом о прозрачности и зафиксировали нашу открытость для обсуждения», — сказал он.

По его словам, «если кто-то приведет доказательства того, что в этом законе есть что-либо отрицательное, то мы готовы обсуждать этот вопрос».

Он отметил, что, в том числе, Тбилиси готов обсуждать это со структурами Совета Европы.

В июне этого года саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния. Грузинская оппозиция зачастую сравнивает инициативу с российским законом об иноагентах, в чем Брюссель ее поддерживает. С точки зрения ЕС, принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В октябре главы государств и правительств Евросоюза в рамках встречи в Брюсселе констатировали «серьезную озабоченность» действиями Грузии. В итоговом документе саммита отмечается, что шаги Тбилиси не соответствуют европейским принципам и ценностям.

Ранее в ЕС назвали условие, при котором Грузия никогда не вступит в объединение.