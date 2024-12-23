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Вице-премьер РФ передал президенту Ирана приглашение Путина посетить Россию

Савельев передал Пезешкиану приглашение посетить Россию «в первые дни 2025 года»
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Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Вице-премьер РФ Виталий Савельев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию с визитом «в первые дни 2025 года». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пезешкиана.

В заявлении отмечается, что Савельев выразил «готовность правительства России для ведения переговоров и организации поездки» Пезешкиана в РФ.

В понедельник российская делегация во главе с вице-премьерами РФ Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым прибыла в Тегеран.

До этого в пресс-службе российского МИД сообщили, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях между Москвой и Тегераном. По данным ведомства, представители поднимут вопросы взаимодействия в сфере транспорта и энергетики.

Недавно Путин заявил, что Россия и Иран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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