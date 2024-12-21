В США призвали ввести санкции против Турции

В конгрессе США представили двухпартийный законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за ее военных операций в Сирии. Об этом пишет Reuters.

Авторами законопроекта под названием «Закон о противодействии турецкой агрессии 2024 года» выступили сенаторы от Демократической партии Крис Ван Холлен и от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Законодатели заявили, что Соединенные Штаты обязаны вести контакты с Турцией по дипломатическим каналам для прекращения огня в Сирии, в противном случае необходимо пригрозить Анкаре санкциями.

Сенаторы уточнили, что эти санкции нацелены на предотвращение атак Турции или поддерживаемых ею сил на Сирийские демократические силы (СДС), которые могут привести к возрождению ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии и угрожать национальной безопасности США и всего мира.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось».

Сирийские демократические силы в основном состоят из курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которые связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК). Эта организация признана террористической в Турции. РПК и ОНС выступают за создание независимого государства Курдистан, Турция в свою очередь пытается этому помешать.

Ранее новые власти Сирии призвали Вашингтон снять санкции с республики.