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Президент Румынии назначил премьером лидера социал-демократов

Президент Румынии Йоханнис назначил премьером лидера социал-демократов Чолаку
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LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил лидера социал-демократов (PSD) Марчела Чолаку на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Чолаку также сообщил, что 23 декабря были определены руководители обеих палат парламента. Председателем Сената избран Илие Болодан (PNL), а Палаты депутатов — представитель PSD Чиприан Шербан.

Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), «Союз спасения Румынии» (USR), «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) и представители национальных меньшинств 4 декабря подписали резолюцию по созданию коалиции в парламенте.

В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набрав с 22,94% голосов. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. На втором месте оказался лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее сообщалось, что в Румынии могут аннулировать решение об отмене результатов президентских выборов.

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