В Румынии могут аннулировать решение об отмене результатов президентских выборов

Решение Конституционного суда (КС) Румынии, который отменил результаты президентских выборов, может быть аннулировано. Об этом в интервью RT заявил кандидат от Партии патриотов румынского народа Разван Константинеску.

По его словам, история с независимым кандидатом на пост президента страны Кэлином Джорджеску напоминает ситуацию с избранным президентом США Дональдом Трампом и «российским следом».

«Русские спонсоры Джорджеску наконец-то нашлись — это оказалась Национальная либеральная партия», — сказал политик.

Он также отметил, что если кто-то в Румынии имеет свое мнение по какому-либо вопросу, в том числе относительно украинского конфликта, то их выставляют «российскими агентами и пророссийски настроенными людьми».

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.